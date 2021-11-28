Güneyde nüfus sayımının süresi uzatıldı

Güney Kıbrıs’ta 1 Ekim 2021’de başlayan nüfus sayımının tamamlanmasının, 2022 yılının ilk üç ayına sarkacağı belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum İstatistik Birimi’nin açıklamasına ve verilerine dayanarak nüfus sayımının, Aralık 20212de tamamlanmasının beklendiğini, nüfus sayımına katılacak kişi sayısının ilk başta bin olarak hesaplandığını ancak bugün sayım için 500 kişinin görev alması nedeniyle, bu sürenin uzamasının beklendiğini yazdı.

Nüfus sayımının 2022 yılının ilk üç ayı içerisinde tamamlanmasının beklendiğini yazan gazete nüfus verilerinin, eğitilmiş olan sayım memurları tarafından elektronik ortama kaydedildiğini belirtti.

Nüfus sayımının, kişisel ve telefonla yapılan mülakatlar aracılığıyla yapıldığını belirten gazete toplumun buna yönelik reaksiyonun olumlu olduğunu yazdı.

Nüfus sayımına katılımın mecburi olduğunun da anımsatıldığını yazan gazete nüfus sayımındaki 15 Kasım tarihine kadar olan ilk verilere göre, Güney Kıbrıs’ta toplam 118 bin 967 hanenin kaydedildiğini, Güney Lefkoşa’da bu rakamın 39 bin 958; “Mağusa bölgesinde” 7 bin 453; Larnaka’da 22 bin 147; Limasol’da 30 bin 361; Baf’ta 19 bin 48 olduğunu belirtti.

Gazete kaydedilen evlerin yüzde 75.3’ünün meskun, yüzde 11.3’nün boş, yüzde 13’nün ise yazlık veya ikinci ev olarak kullanıldığını da yazdı.

Habere göre meskun evlerde ikamet eden kişi sayısı 221 bin 155 olarak belirlendi.

Nüfus sayımına göre kırsal/kentsel bölgelere ilişkin olarak Güney Lefkoşa’da 80 bin 951; “Mağusa bölgesinde 13 bin 674; Larnaka’da 41 bin 865; Limasol’da 57 bin 854; Baf’ta 26 bin 811 kişi kayıt oldu.

Kaydolan nüfusun yüzde 48.5’inin erkek, yüzde 51.5’inin ise kadın olduğu kaydedildi. Nüfusun yüzde 15’inin 0-14 yaş; yüzde 18.5’inin 15-29; yüzde 21.6’sının 30-44; yüzde 18.9’unun 45-59; yüzde 26’sının ise 60 yaş ve üzeri yaş aralığına sahip olduğu bildirildi.

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28/11/2021 12:23