ads

Güneyde Okul Binalarına Güneş Enerjisi Sistemi

ads ads ads ads ads
15/01/2022

ads
ads
ads
Güneyde Okul Binalarına Güneş Enerjisi Sistemi

Rum Elektrik İdaresi’nin (AİK) 405 okulun bulunduğu program çerçevesinde şu ana kadar 115 okula güneş enerjisi sistemi monte ettiği bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre AİK okullara, her biri 4,2 megavat enerji üretme kapasiteli güneş enerjisi sistemi kurma programını yaz sezonuna kadar tamamlayacak.

Okul binalarının ısıtma ve yalıtımını da kapsayan bu proje için 9,6 milyon Euro harcanacağı ve bu paranın Eğitim Bakanlığı’ndan 20 yıllık sürede tahsil edileceği kaydedildi.

15/01/2022 13:40
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Güneş Enerjisi Sistemi, kktc, güney kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.