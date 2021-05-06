Güney'de okullarda PCR yerine idrar test kiti önerildi

Güney Kıbrıs'ta faaliyet gösteren İlkokul Veli Derneği Başkanı Sotiris Christofi, Rum Bakanlar Kurulu'nun öğrencilerin okula dönüşü kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sotiris Christofi, okul yılının mümkün olan en iyi şekilde bitmesi için velileri sabırlı ve sorumlu olmaya çağırdı.

Christofi, Dördüncü, beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerine yönelik hızlı böbrek antijen testleri (FOAMING TEST ' Covid-19 Tarama Test Kiti ) konusundaki önerilerle ilgili konuşarak, birçok ebeveynin kilitlenmeden önce öneriye onay verdiğini belirtti.

Güney'de okullarda PCR testi zorunluluğu nedeniyle Sağlık ve Eğitim Bakanları dava edilmişti.

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06/05/2021 14:03