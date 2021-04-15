Güney'de öldürülenler için sembolik yürüyüş düzenlendi

Güney Kıbrıs’ta büyük infiale neden olan, “Orestis” lakaplı Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) subayı Nikos Metaksas’ın 7 kişiyi öldürdüğü seri cinayetin ikinci yıl dönümü nedeniyle dün, sembolik yürüyüş düzenlendi.

Haravgi gazetesi, siyah giyinmiş bir grup kadının, ellerinde valizlerle ve kurbanların fotoğraflarıyla Rum Başkanlık Sarayı ile Başsavcılığı’na yürüdüğünü yazdı.

Haberde, cinayetten önce öldürülen kişilerin kaybolmasıyla ilgili kimsenin hâlâ ceza almamış olmasının da protesto edildiği kaydedildi.

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15/04/2021 12:37