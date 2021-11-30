Güney’de “Omikron” varyantı sebebiyle yeni önlemler gündemde

Tüm dünyada görülmeye başlanan “Omikron” varyantının Güney Kıbrıs’a girişini ve yayılmasını geciktirmek adına yeni önlemlerin alınması gündemde...

Fileleftheros gazetesi: “Omikron Yeni Önlemler Getiriyor – Sınır Kapıları ve Barikatlarda Sert Önlemler” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Omikron varyantının tüm dünyada yayılma eğiliminde olması ve yılbaşının yaklaşması sebebiyle yeni önlemler alınmasının gündeme geldiğini yazdı.

Gazete, Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas’ın, sınır kapıları ve limanlarda sert önlemler alınması, yılbaşı etkinlik ve kutlamalarının sadece açık havada, aşılı olup olmadığına bakılmaksızın negatif test sonuçlu kişilerin katılımıyla gerçekleştirilmesi ve özel ve kamuda dönüşümlü-uzaktan çalışma sistemine geçilmesinin de aralarında olduğu bir dizi önlemi Bakanlar Kurulu’na sunmaya hazırlandığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı’nın sıkı tedbirlerin yanı sıra hastanelerdeki yatak sayılarını arttırma yönünde de adım attığını vurgulayan gazete, Perşembe gününden itibaren acil ameliyatlar dışındaki tüm ameliyatların erteleneceğini belirtti.

Politis gazetesinin haberine göre ise, Hacipandelas dün bilim kuruluyla yaptığı toplantı sonrasındaki açıklamasında, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarının kapanmasının söz konusu olmadığını ancak buralarda alınacak önlemlerin iki toplumlu teknik komitede görüşüleceğini söyledi.

Gazete, 30 yaş üstündeki kişilerin takviye üçüncü doz aşı olmalarının da önünün açıldığını belirtirken, hafta sonu tüm Güney Kıbrıs’ta 5 binden fazla kişinin aşı olduğunu da vurguladı.

AŞILI VE AŞISIZLARDA ÖLÜM ORANI

Güney Kıbrıs’ta toplam 599 bin 539 aşılı kişi arasında 387 korona vakası ve 63 ölüm kayda geçirildiği belirtilen haberde, aşısız olan vaka sayısının 5 bin 473, ölüm sayısının ise 525 olduğu vurgulandı.

Şu anda kamu hastanelerinin 400 Korona vakasına bakabilecek yatağa sahip olduğunu, yoğun bakım yatak sayısının ise 65 olduğunu belirten gazete, şu anda 115 Korana hastasının tedavi görmekte olduğunu, bunlardan 18’inin yoğun bakımda bulunduğunu yazdı.

Korona dışındaki bazı yoğun bakım hastalarının özel hastanelerdeki yoğu bakım ünitelerine sevk edildiklerini de belirten gazete, acil olmayan ameliyatların ertelenmesiyle birlikte yoğun bakım ünitelerinde yoğunluk yaşanması ihtimalinin şimdilik ortadan kalktığı vurgulandı.

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30/11/2021 12:04