Güney’de oteller yerlilere açılıyor



Güney Kıbrıs’taki otel yöneticileri, hükümetin Kıbrıslıların COVID kartlarıyla adada otel konaklaması rezervasyonu yapmalarına izin vererek önümüzdeki Pazartesi günü kapatmayı hafifletme kararını memnuniyetle karşıladı.

Kıbrıs Turizm İşletmeleri Derneği yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıslıların 10 Mayıs'tan itibaren otellerde kalmalarına izin verilmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kıbrıs Otelciler Derneği Genel Direktörü Philokypros Roussounides, tatillerini otellerde geçirmeyi tercih eden Kıbrıslılar için Coronapass'ın tanıtımının olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

Otel endüstrisinin tekrar çalışabileceği güvenli bir ortam yarattığını söyledi.

Roussounides, CNA'ya yaptığı açıklamada, ekonominin önemli bir ayağı olan turizm endüstrisinin yeniden ticarete açılacağı konusunda iyimserliğini dile getirdi.

Oteller birkaç hafta önce, Fransa'da iç turizmde olduğu gibi, Kıbrıslılar için otellerin yeşil geçişli açılmasını önerdi.

Roussounides, az sayıda rezervasyonun kısıtlayıcı tedbirler ve kilitlenme ve epidemiyolojik durumdan kaynaklandığını söyledi.

Roussounides, "Önümüzdeki haftalarda, epidemiyolojik durum düzeldikçe ve aşılar devam ettikçe rezervasyonların önemli ölçüde artacağını ve Temmuz ayı başında önemli sayıda yabancı turisti ağırlayabileceğimizi umuyoruz" dedi.

Roussounides, İngiltere, Rusya ve İsrail gibi geleneksel pazarlardan ve İskandinav ülkelerinden rezervasyon beklediklerini belirterek, Almanya ve Belçika da turistlerin beklendiği başlıca pazarlar arasında olduğunu kaydetti.

Salgın öncesi olan İngiltere, İsrail ve Rusya, adanın yıllık dört milyon turistinin yarısından fazlasına katkıda bulundu.

Kıbrıs Turizm İşletmeleri Derneği, geçen yıl gelirinin yüzde 85'ini kaybeden turizm sektörü için önümüzdeki haftaların belirleyici olacağına ve Mayıs ve Haziran aylarının turist girişlerinde normal akış görmesinin beklenmediğine inanıyor.

İnsanların ağırlama mekanlarına, kiliselere, spor salonlarına, dükkanlara ve diğer yerlere girmesine izin verilmesi için gereken Coronapass uygulaması, üçüncü ulusal tecridin sona erdiği Pazartesi gününden itibaren tanıtılacak.

Coronapass, Covid için 72 saat içinde negatif PCR / hızlı teste sahip olmayı, üç hafta önce en az bir doz aşı almış olmayı veya son altı ayda virüsü kapmış olmayı gerektirir.

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07/05/2021 11:51