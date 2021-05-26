Güneyde oy kullanacak Rum ve Maronitlerin karantinaya girmemesi istendi

Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, KKTC’de yaşamını sürdüren ve 30 Mayıs’ta Güney Kıbrıs’ta gerçekleşecek genel seçimlerde oy kullanmak için Rum kesimine gidecek Rum ve Maronitlere, KKTC’ye dönüşlerinde 10 günlük karantina uygulanmaması için istişare içinde olduklarını söyledi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, konuyla ilgili açıklamasında, BM’ye başvurduklarını ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la istişarede bulunduklarını dile getiren Fotiu, seçim için Güney’e gidecek Rum ve Maronitlerin KKTC’ye dönüşlerinde, pandemiyle ilgili kısıtlamalar konusunda herhangi bir problem çıkarılmamasını istediklerini ifade etti.

KKTC’de yaşamını sürdüren Rum ve Maronitlerin Güney Kıbrıs’a geçişlerinde herhangi bir sorun olmadığını dile getiren Fotiu, bu kişilerin KKTC’ye dönüşlerinde problem çıktığını çünkü KKTC’nin pandemiyle ilgili aldığı kısıtlayıcı önlemler temelinde, 10 gün evde karantinada kalınması ve bir PCR testi yaptırılmasının öngörüldüğünü belirtti.

Fotiu, KKTC’de yaşamını sürdüren 193 Kıbrıslı Rum, 50 de Maronit olmak üzere seçimlerde oy kullanacak toplam 243 seçmen bulunduğunu ve bu kişilerin oy vermesi için iki seçim merkezi tayin edildiğini sözlerine ekledi.

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26/05/2021 13:23