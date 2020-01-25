Güneyde özel telefon konuşmaları yasa ile dinlenebilecek

Özel telefon görüşmelerinin dinlenmesine olanak tanıyan yasa dün Rum Meclisi tarafından onaylandı.

Rum radyosu yasanın 27 kabul, 3 ret ve 19 çekimser oy ile geçtiğini duyurdu.

Yasa özel telefon görüşmelerinin terörü ve ciddi suçları önlemek maksatlı dinlenmesine olanak tanıyor.

Yasada hassasiyetlerin korunması için birçok emniyet supabı da öngörüldü. Buna göre üç üyeli bir komisyon, Başsavcılığın da oluru ile mahkemeden, belirli suçlar için belirli süreliğine dinleme izni isteyecek. Polis, dinleme listesini denetim için yetkililere vermek zorunda. Dinleme listesi Rum Yönetimi Başkanı’na da iletilecek.

Yasaya göre Rum yönetimi dışında kimse ülkeye dinleme teçhizatı sokamayacak, yani özel şahısların dinleme teçhizatı kullanması yasak olacak.

25/01/2020 12:36