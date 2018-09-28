Güney'de, polisin operasyonları sonrası 60 kilo uyuşturucu tespit edildi

Cyprus Mail’in haberine göre Baf ve Larnaka’da polisin yaptığı baskınlar sonucu 5 kişi uyuşturucu tasarrufundan tutuklandı.

Larnaka-Limasol yolu üzerinde seyreden 24 yaşındaki şahısın üzerinde 5.5 kilogram hintkeveri tespit edildi. Polis, şahsı tutukladıktan sonra ailesinin Larnaka’daki evine de bir baskın düzenledi ve orada da plastik paketlerin içerisine gizlenmiş 26,5 kilogram ağırlığında hintkeneviri buldu.

Geçtiğimiz Salı günü de Baf’ta polisin şüpheli gördüğü bir kadının bagajını kontrol etti ve 25 kilogram hintkeneviri ele geçirdi.

Yine Baf’ta, üzerlerinde 600 gram hintkeneviri bulunduran 20 yaşındaki şahıslar tutuklandı.

Öte yandan, polisin Baf’ta yaptığı bir başka operasyonda ise 22 yaşındaki şahıstan 1 gram kokain çıktı. Tutuklanan şahsın evinde yapılan araştırmalar sonucunda ise 34 gram kokain ve 11 gram hintkeneviri tespit edildi.