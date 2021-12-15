Güneyde Sağlık Bakanlığı’na ve belediyelere tehdit niteliğinde e-posta

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15/12/2021

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Güneyde Sağlık Bakanlığı’na ve belediyelere tehdit niteliğinde e-posta

Güney Kıbrıs’ta Sağlık Bakanlığı ile Larnaka ve Lefkoşa belediyelerine, aşısız kişilerle ilgili tedbirlerin kaldırılmasını talep eden tehdit niteliğinde e-postalar gönderildiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, bilinmeyen bir gönderici tarafından yollanan e-postalarda “çoğuz ve hazırız” şeklinde ifadenin yer aldığını yazdı.

Habere göre e-postalarda, aşısız kişilerle ilgili tedbirlerin kaldırılmaması durumunda “Çarşamba günü son yemeğinizi yiyeceksiniz ve şimdiye kadar yediğinizden daha lezzetli olacak” ifadesi de yer aldı.

15/12/2021 12:39
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