Güneyde, sahte diş doktoruna 2,5 yıl hapis cezası

Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nin, 10 yıl boyunca diplomasız diş doktorluğu yapan bir şahsı 2 buçuk yıl hapis cezasına çarptırdığı belirtildi.

Şahsın şirketine de 100 bin Euro para cezası kesildiğini yazan Fileleftheros gazetesi, 46 yaşındaki şahsın eskiden Sovyetler Birliği’nde yaşayan ve şu an Güney Kıbrıs’ta daimi olarak ikamet etmekte olan bir kişi olduğunu kaydetti.

Gazete, üniversite diploması olmayan söz konusu kişinin, Rum kesimindeki Dişçilik Konseyi kütüğüne kayıt olmadan ve gerekli izinler olmadan, kendisini diş doktoru olarak tanıtarak 2009-2018 yılları arasında vatandaşları muayene ettiğini ifade etti.

Gazete şahsın, aleyhindeki suçlamaların 13’ünü kabul ettiğini, öte yandan 2012 yılında Dişçilik Konseyi’ne kendisine ait olmayan 4 diploma sunduğunu da ekledi.

25 YAŞINDAKİ ŞAHIS ŞOFBEN PATLAMASINDAN ÖTÜRÜ YARALANDI

Gazete başka bir haberinde ise, Limasol’da 25 yaşındaki Romanya uyruklu bir şahsın, evindeki elektrikli şofbenin patlaması sonucu ciddi şekilde yaralandığını yazdı.

Şahsın banyo yaptığı sırada şofbenin patlaması sonucu vücudunda ciddi yanıklar meydana geldiği ve olayın ardından Limasol Genel Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.

METANFİTAMİN KULLANIMI

Alithia’da yer alan bir haberde ise, Larnaka’daki bir otel odasında gerçekleşen olayda, Güney Lefkoşa sakini 25 yaşındaki bir şahsın, kristal metamfitamin kullanımı sonucunda otel odasını dağıtıp camları kırdığı ve yaralanmasının sonucunda hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

27/02/2020 13:38