Güneyde sarı alarm verildi

Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi, yeni bir sarı alarm yayınlayarak, şiddetli fırtına ve yağmur uyarısında bulundu. Sarı alarmın, bugün saat 11.00’den başlayarak yarın 11.00’e kadar devam edeceği duyurulurken, sıcaklığın 19-20 derece dolaylarında seyredeceği kaydedildi.

Öte yandan, Lefkoşa-Limasol otobanında yoğun yağış olduğu ve sürücülerin dikkatli olması yönünde çağrıda da bulunuldu.