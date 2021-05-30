Güneyde seçimin kazananı DİSİ

Kıbrıs Cumhuriyeti Parlamento Seçimleri yapıldı, DİSİ oy kaybına rağmen sandıktan birinci parti çıktı, ana muhalefet AKEL ise daha ciddi bir oy kaybı yaşadı

Neredeyse sonuç veren (% 97) iktidardaki Disy, ana muhalefet solcu Akel ve merkez sağ Diko güçlerinin azaldığını görürken, sosyalist Edek, aşırı sağ Elam ve Diko parçalama partisi Dipa sandıkta kazandı. Eski Diko lideri Marios Garoyyan liderliğindeki ikincisi, bir seçimdeki ilk girişimi olan ankette özellikle başarılı oldu.

Alpha TV, Disy ve Akel'in birer koltuk kaybedeceğini, Diko'nun 9'da sabit kalacağını, Edek'in bir sandalyeyi dörde çıkaracağını, Elam'ın temsilini ikiye katlayacağını ve Dipa'nın dört sandalyeyle geleceğini öngördü. Yeşiller bire üç koltuk kazanacaktı.

Cybc'nin Akel HQ'daki muhabirine göre parti kaynakları, bunların bekledikleri sonuçlar olmadığını söyledi. Bu, birçok seçimde partinin en düşük sonucuydu. Parti, 2011'deki bir önceki seçimlere göre 2016'da zaten% 7 kaybetti.

Disy Karargahından gelen haberlere göre, partinin sekiz yıldır iktidarda olduğu için bir düşüş beklediği, ancak rakipleri Akel'den biraz daha az oy kaybıyla lider parti olmaya devam ettiği söyleniyor.

% 97 rakamları şunlardı:

Disy% 27,85 (% -2,9)

Akel% 22,16 (% -3,4)

Diko% 11,28 (% -3,2)

Dayanışma% 2.30 (% -2.9)

Edek% 7,72 (+% 0,5)

Yeşiller% 4,43 (-% 0,4)

Dipa% 6.12 (ilk seçim)

Elam% 6,75 (+% 3)

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30/05/2021 21:21