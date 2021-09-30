Güney’de seferberlik yapmayanlara yeni uygulama

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30/09/2021

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Güney’de seferberlik yapmayanlara yeni uygulama

Güney Kıbrıs’ta seferilik görevini yerine getirmeyenler için yeni bir uygulamanın söz konusu olduğu belirtildi.

Politis gazetesi, Rum Savunma Bakanlığı’nın, Sayıştaylığa verdiği bilgilendirmeye dayanarak, seferilik görevi sorumluluğundan kaçan kişilerin Güney Kıbrıs limanları ve havalimanlarına giriş ve çıkışlarında, hatta KKTC’ye yönelik geçişleri sırasında sınır kapılarında belirlenebileceğini yazdı.

Gazete yıl sonundan önce polisin, Güney Kıbrıs limanlarında, havalimanlarında giriş ve çıkışlarda, geçiş noktalarında seferiler için denetim yapma konumunda olacağını belirtti.

Habere göre seferilere, bu noktalarda bireysel çağrı kağıdı verilecek.

 

30/09/2021 13:02
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