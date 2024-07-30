Güneyde sıcak çarpması nedeniyle iki kişi yoğun bakımda

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30/07/2024

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Güneyde sıcak çarpması nedeniyle iki kişi yoğun bakımda

Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’nde ikisi yoğun bakımda olmak üzere üç kişinin sıcak çarpması nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Sağlık Hizmetleri Birimi (OKİPİ) Basın Sözcüsü Haralambos Harilau’nun açıklamalarına dayanarak ikisi yoğun bakımda olmak üzere üç kişinin sıcak çarpması nedeniyle tedavi gördüğünü yazdılar.

Habere göre OKİPİ Basın Sözcüsü Haralambos Harilau 34 ve 66 yaşlarındaki iki kişinin yoğun bakımda olduğunu, 78 yaşındaki bir kişinin ise normal serviste tedavi gördüğünü belirtti.

30/07/2024 11:20
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TAGS: Güney, sıcak çarpması
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