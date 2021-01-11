Güney’de SMS’le sokağa çıktılar

Haber Kıbrıs- Özel

Güney Kıbrıs’ta sokağa çıkma yasağının ilk gününde evden dışarıya çıkmak amacıyla izin almak için yaklaşık 500 bin mesaj gönderildi.

Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu’nun haberine göre, gönderilen mesajların yaklaşık 335 bini onaylandı. Dijital Politika Bakanlığı'nın verilerine göre, onaylanan mesajların çoğu, gerekli malzeme satın alınması veya egzersiz yapmak için yollandı.

Yeni katı kısıtlayıcı tedbirler, 31 Ocak'a kadar yürürlükte olacak ve vatandaşların hareketlerinin 89-98 numaralı telefona SMS gönderilerek yapılması gerekiyor.

Polis, hareketleri izlemek ve önlemlerin uygulanmasını denetlemek için dünden beri denetimler gerçekleştiriyor.

Vatandaşların hareketi devriyeler tarafından kontrol edilirken, motorlu devriyeler de gerçekleştiriliyor.

Ayrıca, pandemi konularıyla ilgilenen Kuvvet birimi, 100 yeni görevli ile güçlendirildi.

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11/01/2021 10:23