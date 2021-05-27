Güney'de sokağa çıkma yasağı kaldırılıyor

Güney Kıbrıs'ta sokağa çıkma yasağı Cumartesi günü saat 01: 00'e çıkarılacak ve 10 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak

29 Mayıs'tan itibaren sokağa çıkma yasağı gece yarısından 01.00'e ve 05.00'e kadar sürecek. 10 Haziran'dan itibaren sokağa çıkma yasağı sona erecek.

1 Haziran'dan itibaren evlerde toplanmasına izin verilen kişi sayısı, daimi ikamet edenler ve reşit olmayanlar da dahil olmak üzere 20'ye yükselecek.

Aynı tarihte bar ve restoranların sağlık protokolüne göre kapalı alanlarını açmalarına izin verilecek.

İbadet yerleri, kumarhaneler, konferans ve ticaret fuarı mekanları, tiyatrolar, amfitiyatrolar ve diğer performans sanatları mekanları gibi kapalı alanlarda her mekanın kapasitesinin yüzde 50'sine göre hizmet verecek.

Ayrıca 10 Haziran'dan itibaren gece kulüplerinin sağlık protokolü temelinde faaliyetlerine devam etmesine izin verilecek.

Çalışanların işyerlerinde bulunmalarına yönelik yüzde 50'ye varan kısıtlama da kaldırılacak.

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27/05/2021 11:11