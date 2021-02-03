Güney'de spor kısıtlamaları kademeli olarak hafifletiliyor

Güney Kıbrıs önümüzdeki haftadan itibaren spor faaliyetleri ve etkinlikleriyle ilgili kısıtlamaları kademeli olarak hafifletmeye karar verdi. Cyprus Mail'de yer alan habere göre, 8 Şubat Pazartesi gününden itibaren, açık tesisler, parklar ve plajlardaki tüm sporlarda, antrenör de dahil olmak üzere her yaştan maksimum beş kişinin izin verileceği şekilde bireysel eğitime izin verilecek.

İşte kararlar:

Fiziksel temas yasaktır ve aktiviteye sadece egzersiz ve fiziksel kondisyon amacıyla izin verilir. Takım başına en fazla beş kişi olmak üzere üç farklı gruba kadar antrenmana izin verilen futbol sahaları dışında, antrenör dahil en fazla beş kişinin olduğu tüm açık hava spor tesislerinde antrenmana izin verilir.

Her takımın üyelerinin aynı olması gerektiği vurgulanmaktadır. Futbol federasyonu ile yapılan istişarelerin ardından, ikinci lig takımları 8 Şubat'tan itibaren antrenmanlara yeniden başlayabilir ve maçlara 13 Şubat'tan itibaren seyircisiz izin verilecek. Alt bölümlerin geri kalanında oyuncular, antrenör dahil beşli gruplar halinde fiziksel temas olmaksızın Pazartesi'den itibaren antrenmana başlayabilirler.

Futbol sahalarında aynı anda beş kişilik üç grubun antrenman yapmasına izin verilecek. 12 yaşın üzerindeki tüm personel ve sporcular 8 Şubat'a kadar bir Covid testinden geçmelidir. O andan itibaren personelin ve 12 yaşın üzerindeki sporcuların yüzde 50'si haftalık olarak taramaya tabi tutulmalıdır. Bireyler, yaşlarından bağımsız olarak, yukarıda listelenen alanlarda 8998'e kısa mesaj göndererek antrenman yapabilirler. Telefonu olmayan küçüklerin velilerinden yazılı izin almaları gerekir. Eğitmenler ve koçların işverenleri tarafından doldurulmuş bir formu olmalıdır.

CFA, önlemlerin uygulanmasından ve futbol faaliyetleriyle ilgili sağlık ve güvenlik protokollerine uyumdan sorumludur. Geri kalanı, bireysel federasyonlarla işbirliği içinde spor organizasyonu tarafından denetlenecek. Sağlık bakanlığı rastgele kontroller gerçekleştirecek.

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03/02/2021 12:01