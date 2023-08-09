Güney’de Temmuz Ayında 70 Orman Yangını Çıktı

Rum basınında yer alan habere göre, temmuz ayında Güney Kıbrıs’ta 70 orman yangını gerçekleştiği ifade edildi.

Alithia gazetesi, Limasol yangıyla ilgii haberinde, elde ettiği bilgilere dayanarak, Rum İtfaiye Teşkilatının yangının alevlenmesi ve Alassa, Korfi, Apesia aynı zamanda Paramitha köyleri arasındaki bölgeye yayılması koşullarıyla ilgili bir rapor istemesinin beklendiğini yazdı.

Limasol’un yarı dağlık bölgesinde geçtiğimiz cuma günü başlayan ve kısmen kontrol altına alınmasının ardından yeniden alevlenen yangının kontrol altına alındığı haber verildi.

Kathimerini gazetesinin internet sayfasında yer alan habere göre, İtfaiye Basın Sözcüsü Andreas Kettis açıklamasında yangının kontrol altına alındığını, bununla birlikte yangının canlanma ihtimaline karşın ekiplerin bölgede teyakkuz halinde olduğunu dile getirdi.



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