Güney'de trafik kazalarında son altı ayda 25 kişi hayatını kaybetti 

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05/07/2022

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Güney'de trafik kazalarında son altı ayda 25 kişi hayatını kaybetti 

Güney Kıbrıs’ta son altı ay içerisinde 25 kişinin trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Larnaka Polisi Basın Sözcüsü Haris Hacıyiasimi’nin açıklamalarına dayanarak, Güney Kıbrıs’ta 2022 yılının başından bu yana trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısının 25 olduğunu, kazaların büyük bir çoğunluğunun da insan unsurundan kaynaklandığını yazdı.

Gazete, haberinde, ölümlü trafik kazalarına rağmen insanların trafikte hassasiyet göstermediğini, Larnaka’da 24 saat içerisinde 907 trafik ihlalinin yapıldığına dikkati çekti.

05/07/2022 12:54
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