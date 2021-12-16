Güney’de turizm Omicron varyantından ve işçi sıkıntısından etkileniyor

Baf Otelciler Derneği Başkanı Thanos Michaelides Kıbrıs Haber Ajansı'na verdiği demeçte, Baf otellerinin Aralık ayında şu ana kadar yüzde 30-40 kapasiteyle faaliyet gösterdiğini genellikle ortalamanın yüzde 25 kapasite olduğunu söyledi.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, Thanos Michaelides, Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla rezervasyonlarda iptaller olduğunu ve kışın zorlu geçeceğini ifade etti.

Thanos Michaelides,“Durum nedeniyle, insanlar daha sıkı önlemlerin uygulanması durumunda evden uzakta mahsur kalma olasılığı konusunda ıstırap çektikleri için seyahat etmeyi pek düşünmüyorlar” dedi.

Bununla birlikte Michaelides, Baf bölgesindeki otellerin Noel döneminde bir miktar hareket beklediğini ve ardından iç veya dış pazardan gelen düşük ilgi nedeniyle bazı otellerin kapanmak zorunda kalabileceğini söyledi.

Yaz sezonunda hangi otellerin daha iyi iş gördüğü sorulduğunda, beş yıldızlı otellerin en bağımsız rezervasyonları aldıkları için biraz daha iyi performans gösterdiğini söyledi. Kendi rezervasyonlarını yapan konukların daha fazla özerkliğe sahip olduğunu, yani pazar yeniden açıldığında en hızlı hareket ettiklerini söyledi.

Personel sıkıntısıyla ilgili olarak Michaelides, otelcilerin bir çözüm bulmak için çalışma bakanlığıyla görüştüklerini belirterek, çalışan bulunamazsa oteller gelecekteki herhangi bir talebe cevap veremeyecek. Kıbrıs turizm endüstrisinde inşa ettiğimiz her şey iyi hizmet verilememekle kaybedilecek” dedi.

Şu anda Kıbrıs'ta tatilin komşu ülkelere göre nispeten daha pahalı olduğunu ve yerel turizm planı yardımcı olurken, otellerin açık kalmasına yardımcı olmak için tek başına yeterli talep üretemeyeceğini de sözlerine ekledi.

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16/12/2021 10:15