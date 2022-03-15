Güneyde Turizmde 500 Milyon Euro Kayıp Öngörülüyor

 Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı askeri operasyon sonrasında Güney Kıbrıs’ın turizm gelirleri kaybının 500 milyon Euro’ya ulaşabileceği ifade edildi.

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15/03/2022

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Güneyde Turizmde 500 Milyon Euro Kayıp Öngörülüyor

 Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı askeri operasyon sonrasında Güney Kıbrıs’ın turizm gelirleri kaybının 500 milyon Euro’ya ulaşabileceği ifade edildi.

Haravgi gazetesi, Kanadalı değerlendirme kuruluşu DBRS’nin Güney Kıbrıs turizminin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve özellikle Rusya’ya uygulanan yaptırımdan ötürü 500 milyon Euro’ya yakın kayıp yaşayabileceği değerlendirmesinde bulunduğunu yazdı.

Habere, Rusya’nın Güney Kıbrıs turizminde ikinci büyük pazar olduğu ve bu ülkeden gelecek turist sayısında yaşanabilecek olası kayıpların yüzde 20 ila 25 olabileceği de ifade edildi.

15/03/2022 12:04
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TAGS: güney kıbrıs, koronavirüs, turizm
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