Güneyde Türk ürünlerine ambargo

Güney’de Türk ürünlerine ambargo Güney Kıbrıs’taki Sklavenitis Şirketi marketlerinde 869 barkod koduyla satılan Türkiye ürünlerine ambargo kondu. Şirket tarafından Türkiye markalı ürünlerin raflardan kaldırılması kararı alındı. Türkiye’nin Suriye’de başlattığı harekat sonrasında bu kararın alındığı ve uygulamaya konulduğu ifade edildi. Sklavenitis Şirketi’nin Güney Kıbrıs’ta bir çok marketi bulunuyor.

14/10/2019 14:59