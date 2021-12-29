Güney’de uçuş ve konaklamalar iptal ediliyor

Baf Bölgesi Turistik Geliştirme ve Tanıtma Şirketi Müdürü Nasos Haciyeorgiu, çok iyi bir kış uçuş planlaması yapılmış olmasına rağmen uçakların doluluk düzeyinin çok düşük olduğunu, uçuş iptalleri de bulunduğunu söyledi.

Haravgi’nin haberine göre, uçakların doluluk düzeyindeki düşüklük ve uçuş iptalleri, pandemi ve omicron varyantı nedeniyle Güney Kıbrıs’ta öngörülemez bir durum yaşanıyor olmasından kaynaklanıyor. Haciyeorgiu Ocak ayının ilk haftasından sonra birçok havalimanından uçuşlarda belirgin bir azalma olacağının görüldüğüne dikkat çekti.

Baf ve Larnaka havalimanları işletmecisi Hermes, her iki havalimanına da Aralık ayı sonuna kadar uçuş iptali olmadığını, Ocak ayında ellerinde daha net bir görüntü olacağını söyledi.

Baf Otelciler Birliği Başkanı Thanos Mihailidis de, koronavirüs pandemisi ve omicron varyantıyla ilgili gelişmeler yüzünden otel rezervasyonlarında azalma olduğunu söyledi. Mihailidis, aralık, ocak ve şubat ayları ile ilgili rezervasyon iptalleri aldıklarına işaret etti, kararını gözden geçiren ve bu kış işleyişlerini azaltmaya giden bazı oteller olduğunu da ekledi.

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29/12/2021 14:23