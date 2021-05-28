Güney'de üniversite öğrenci sayısı 53 bin 262’ye yükseldi

Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu, basın toplantısı düzenleyerek Güney Kıbrıs’taki yükseköğrenimle ilgili açıklamalarda bulundu.

Alithia gazetesine göre Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu, 2013-2020 yılları arasında Güney Kıbrıs’taki öğrenci sayısının ikiye katlandığını, yüzde 63’lük bir artışla, 2013-14 öğretim yılında 32 bin 824 olan öğrenci sayısının, 2019-20 döneminde 53 bin 262’ye yükseldiğini belirtti.

GÜNEYDE 10 ÜNİVERSİTE VAR

Prodromu açıklamasında, 3 kamu, 7’de özel üniversitenin bulunduğunu açıklarken araştırma faaliyetleri için de 300 milyon Euro’yu aşkın para harcandığını da ifade etti.

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28/05/2021 11:53