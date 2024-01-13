Güney’de üst solunum yolu enfeksiyonu salgını!

Çocuklar arasında üst solunum yolu enfeksiyonunda görülen artış nedeniyle Lefkoşa’nın Rum kesimindeki “Makarios Hastanesi”nin doluluk oranının yüzde 95’e (33 vaka) ulaştığı bildirildi.

Alithia’nın haberine göre Makarios Hastanesi Pediyatri Bölümü Başkanı Dr Avraam İlia hastanede tedavi altına alınan ve yüzde 50’si bebek ve 12 yaş altı olan çocukların büyük çoğunluğunda Kuş Gribi, Koronavirüs ve RSV bulunduğunu söyledi. Şu anda bir salgın ile karşı karşıya olduklarını kaydetti.