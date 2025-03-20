Güneyde uyuşturucu kullanımı AB ortalamasının altında

2024 ilkbaharında yapılan ve atık su analizi yoluyla yasa dışı uyuşturucu kullanımını izleyen pan-Avrupa anketinden elde edilen bulgular, 2023'le karşılaştırıldığında MDMA, kokain ve amfetamin tespitinde artış, esrarda azalma olduğunu ortaya koydu.

2024 ilkbaharında yapılan anket, Kıbrıs dâhil 26 Avrupa ülkesindeki 128 şehirden gelen verileri analiz etti. Avrupa Birliği Uyuşturucu Ajansı (EUDA) tarafından çarşamba günü yayımlanan sonuçlar, Kıbrıs'ta esrar ve kokain kullanımının önemli olduğunu ancak Avrupa ortalamasından düşük kaldığını gösterdi.

Kıbrıs Ulusal Bağımlılık Otoritesi'nin basın açıklamasına göre, çalışma, şehirlerden gelen kentsel atık suların kimyasal analizine dayanıyor. Kıbrıs'taki sonuçlar, Kıbrıs Üniversitesi Nireas Uluslararası Su Araştırma Merkezi ile CNAA arasındaki iş birliğinin sonucu elde edildi.

Kıbrıs Üniversitesi yaptığı basın açıklamasında, kentsel atık su analizi ve epidemiyoloji bilimi alanındaki en büyük Avrupa projesinin son bulgularının, SCORE grubu proje ekibi tarafından EUDA ile iş birliği içinde yayımlanan "Atık su analizi ve uyuşturucular-Avrupa çok şehirli bir çalışma" raporunda yayımlandığını bildirdi.

Proje, bu şehirlerin sakinlerinin uyuşturucu kullanımını araştırmak için 26 ülkeden (24 AB ülkesi, Türkiye ve Norveç) 128 Avrupa şehrindeki kentsel kanalizasyonu analiz etti.

Yaklaşık 69,1 milyon kişinin kanalizasyonunda beş uyarıcı uyuşturucu (amfetamin, kokain, metamfetamin, MDMA/ecstasy ve ketamin) ve esrar konsantrasyonları analiz edildi.

Sonuçlar çalışma sahaları arasında önemli ölçüde farklılık gösterse de dikkat çekici bir şekilde, incelenen altı yasa dışı uyuşturucunun neredeyse tüm katılımcı şehirlerde tespit edildi.

Larnaka'da kokain, Lefkoşa ve Larnaka'da metamfetaminde hafif artış, Mağusa’da esrarda güçlü bir artış olduğu kaydedildi. Çalışma ayrıca, hafta sonları daha yüksek eğlence amaçlı uyuşturucu kullanımıyla haftalık tüketimin olduğunu belirledi.

Kıbrıs'ta MDMA tüketim düzeyler belirli ölçüm döneminde çok düşük oldu. Kokain için Larnaka'da bir artış (yaklaşık %40) saptandı, diğer şehirlerdeki konsantrasyonlar ise geçen yılın düzeyinde kaldı ve Avrupa ortalamasıyla karşılaştırıldığında nispeten düşük oldu.

Bundan başka Kıbrıs'taki amfetamin tüketimi diğer Avrupa ülkelerine kıyasla bir yıl daha düşük görüldü.

Ankete göre Kıbrıs'ta son yıllarda metamfetamin kullanımında gözlemlenen artan eğilimi 2024 baharında devam etmedi. Çoğu bölgede metamfetamin tüketiminde hafif düşüş görülürken Lefkoşa ve Larnaka'da hafif artış meydana geldi.