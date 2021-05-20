Güneyde vakalar 100'ün altına düştü

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20/05/2021

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Güneyde vakalar 100'ün altına düştü

Güney Kıbrıs’ta günlük vaka sayısı uzun bir aradan sonra 100'ün altına düştü.

Son 24 saatte koronavirüsten 2 can kaybı meydana geldi,  77 yeni vaka saptandı. 

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan  açıklamaya göre bugün yapılan 49 bin 364 testten 77'si pozitif çıktı,  Toplam vaka sayısı 71 bin 610'a yükseldi. Bugün 2 kişi daha hayatını kaybederken, koronavirüs kaynaklı can kayıpları 350'ye ulaştı. 

Bugün itibarıyla tedavi gören hasta sayısı 134, durumu ciddi olanların sayısı 48 olarak verildi.

20/05/2021 22:04
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TAGS: güney kıbrıs, vaka sayısı, haber, corona
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