Güney'de vakalar artınca, pozitiflik oranı 'yüzde 1,59' oldu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Bakanlar Kurulu, vakalarda ve hastanede artıştan sonra Paskalya döneminde Covid önlemleriyle ilgili alınacak tedbirler konusunda kararlar almak için bugün toplandı. Toplantı sırasında Covid-19 ile ilgili son epidemiyolojik durum ve tedbirler konusunda atılacak olan gelecek adımlar ele alınacak.

Görüşmede Güney Kıbrıs’ın son epidemiyolojik verileri, hastanelerdeki durum ve yoğun bakım koğuşlarındaki hastaların artması konuları da görüşülecek.

Rum Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou, kapanmanın masada olmaya devam eden bir senaryo olduğunu söyleyerek, sağlıklarını korumak için herkesi bir an önce aşı olmaya çağırdı.

Yetkililer, dün 843 yeni koronavirüs vakasını (pozitiflik oranı yüzde 1,59) bildirdi ve Güney Kıbrıs'ta pandeminin ortaya çıkmasından bu yana toplam vaka sayısını 58.865'e çıkardı. Salı günü tespit edilen 941 vaka, salgınının başlamasından bu yana rekor seviyeye ulaştı.

Güney Kıbrıs’ta 71'inin durumu ağır 291 kişi devlet hastanelerinde tedavi görüyor.

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22/04/2021 13:30