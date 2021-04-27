Güneyde veliler, maske ve test zorunluluğuna karşı dava açtı

Güney Kıbrıs’ta okula giden çocukların aileleri koronavirüs için test yaptırma ve yüz maskesi takma zorunluluğuna karşı sağlık bakanı ve eğitim bakanına dava açtı. İlk duruşma 4 Mayıs'ta Lefkoşa bölge mahkemesinde yapılacak.

Avukatlar, mahkeme dava ile ilgili kararını verene kadar bu tedbirlerin derhal kaldırılması için bir ihtiyati tedbir talebinde bulundu.

Baş avukat Yiannos Georgiades basına verdiği demeçte, Karantina Yasası'nın 6. maddesine dayanarak sağlık bakanı tarafından çıkarılan kararnamelerin hukuka aykırı olduğunu söyledi. Georgiades

kanun gereğince çıkarılan herhangi bir kararnamenin onay için parlamentoya sunulması gerektiğine dikkat çekerek, “Şimdiye kadar, geçen yıldan beri yayımlanan düzinelerce kararnameden hiçbiri Meclis'ten onay alamadı” dedi.

Georgiades'e göre, yürütme organının sivil özgürlükleri kısıtlamak için kullanabileceği diğer tek yöntem, anayasanın olağanüstü hal ilan eden 183. maddesine başvurmaktır. Devlet olağanüstü hal ilan ettiğinde, yine de parlamentonun onayına ihtiyacı var. Olağanüstü hal sadece iki ay sürer; bundan sonra uzatılabilir ancak yine yasama organının iznine ihtiyaç duyar.

Georgiades ayrıca, “Bedensel bütünlük ile ilgili 7. maddeyi ve eğitim hakkı ile ilgili 20. maddeyi ihlal ederek, çocuk haklarını doğrudan etkilediği için acil bir konudur. Buna ek olarak, kısıtlayıcı tedbirler çocukların korunmasına ve biyotıp ile ilgili insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelere aykırıdır” dedi.

Georgiades 'Yasadışı' kararnameleri yerinde tutarak, çocukların ruh sağlığına ve geleceklerini etkileyecek önemli sınavların yaklaştığı bir zamanda eğitimlerine onarılamaz zarar verme riskleri olduğunu da sözlerine ekledi.

Georgiades, kimsenin hukukun üstünde olmadığını ve buna yürütme organının da dahil olduğunu kaydetti.

Georgiades, davasını destekleyerek, epidemiyolog Elpidoforos Soteriades'in öğrenciler arasında koronavirüs yaygınlığının son derece düşük olduğunu gösteren bir veri analizine atıfta bulunuyor.

Soteriades ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü'nün kısa süre önce terimi güncellemesine rağmen, sağlık bakanlığını tüm pozitif Covid testi sonuçlarını "vaka" olarak etiketlemeye devam ettiği için eleştiriyor.

DSÖ'nün gözden geçirilmiş tanımına göre, "vaka", pozitif bir test sonucunu semptomlarla birleştiren kişidir.

Bu habere tepkiniz:



27/04/2021 10:08