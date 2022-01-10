Güney'de yeni önlemler yürürlükte

Güney Kıbrıs'ta koronavirüs pandemisinin yayılmasını sınırlamak için yeni önlemler bugün yürürlüğe giriyor.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanı'nın 6 Ocak'ta yayınlanan kararnamesine göre, hizmet sektöründeki her şirket veya kuruluşun personelinin yanı sıra kamu ve daha geniş kamu sektörü için uzaktan çalışma oranı %50'ye kadar belirlendi.

10 kişiye kadar istihdam sağlayan işletmeler tele-çalışma önleminin dışında tutulurken, temel hizmetlerde ilgili süpervizör, hizmetin ihtiyaçlarına göre uzaktan çalışmayı düzenliyor.

Ayrıca restoranlar, eğlence merkezleri, müzik ve dans merkezleri, düğünler ve vaftiz törenleri için sağlık protokollerine ve yürürlükte olan metrekareye düşen maksimum kişi sayısına uygun olarak maksimum 200 kişi belirlendi.

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10/01/2022 09:32