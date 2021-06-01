Güney’de yetişkin nüfusun yarısı aşılandı

Güney Kıbrıs’ta yetişkin nüfusun yarısından fazlası aşılandı ve yüzde 65 olarak kabul edilen sürü bağışıklığına yaklaşıldı.

Nüfusun yaklaşık yüzde 53'ü ilk doz Covid-19 aşısını yaptırdı ve yüzde 28'i ikinci doz aşısını tamamladı.

AstraZeneca aşısının nadir görülen kan pıhtılaşma olaylarıyla nedeniyle ikinci doz çekimi 12 haftadan sekiz haftaya düşürüldü.

Bakanlık, 50 yaşın altındaki kişilerin AstraZeneca'ya bir alternatif seçmesini tavsiye etti.

İlk aşı için AstraZeneca randevusu alan 329 kişi ikinci doz için randevuyu iptal etti.

AB Sağlık Komiseri iki hafta önce BioNTech / Pfizer ile 2021, 2022 ve 2023'ün sonunda teslim edilecek 1.8 milyar dozluk yeni bir sözleşme imzaladığını söyledi.

Güney’de 30 Mayıs itibariyle, toplam 595.906 aşı yapıldı (100 kişi başına 67.7 doz).

Yetişkin nüfusun yaklaşık %52,3'ü ilk doz (386.710) ve %28.3'ü de ikinci doz aşılarını tamamladı (209.196).

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01/06/2021 10:33