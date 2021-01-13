Güney'de bir papaz koronavirüsten ölen hasta için cenaze töreni yapmayı reddetti

Limasol’da bir papazın, koronavirüsten hayatını kaybeden kişinin cenaze töreni için ayin yapmayı reddettiği ve bu durumun karmaşa yarattığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, söz konusu papazın, Rum Sağlık Bakanlığı’nın Koronavirüsten ölenlerin cenaze töreninin kilise içerisinde yapılamayacağına dair talimatını gerekçe gösterdiğini; ancak bakanlığın bu yönde talimatı bulunmadığını yazdı.

Haberde, ölen şahsın akrabalarının, cenaze törenini yapabilmek ve ölülerini defnedebilmek için başka bir köye gittikleri ve ayinin, burada sorunsuz şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.

KORONAVİRÜS OLAN PAPAZ: “DIŞARI ÇIKIN VE BIRAKIN BENİ ÖLEYİM”

Öte yandan Alithia gazetesi ise, Koronavirüs nedeniyle Referans Hastanesi’ne kaldırılan Papaz İeronimos’un ise, yaşadığı kötü süreci anlattığını ve hastalığın 14’üncü gününde doktorlarından dışarı çıkıp kendisini ölüme terk etmelerini istediğini söylediğini yazdı.

Haberde, İeronimos’un herkese bu hastalığı ciddiye alma ve tedbirlere uyma çağrısı yaptığı belirtildi.

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13/01/2021 11:26