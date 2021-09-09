Güney’deki hellim üreticileri, Avrupa Komisyonu'na karşı yasal işlem başlattı

Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Peynir Üreticileri Derneği ve diğer 11 kişi, Hellimin korumalı menşe adı (PDO) ve korunan coğrafi işaretler siciline dahil edilmesini durdurmak amacıyla Avrupa Komisyonu'na karşı yasal işlem başlattı.

Hellim'in 1 Ekim'de PDO sicilinde listelenmesi planlanıyor, ancak başvuranlar Mahkeme'nin "davalının 12 Nisan 2021 tarih ve 2021/591 sayılı uygulama Yönetmeliğini" iptal etmesi gerektiğini iddia ediyorlar.

Haziran ayında açılan dava, Pazartesi günü Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.

Davayı açanlar, komisyonun 1151/2012 sayılı ilgili yönetmeliğin üç maddesini ihlal ettiğini ve “PDO olarak Hellim tescili başvurusunu düzgün bir şekilde incelemediğini” iddia ediyor.

“Yönetmeliğin öngördüğü usule uygunluğunu denetlemeyerek” aynı maddeleri ihlal ettiği öne sürüyor.

Üçüncü savunmada ise, davalının “tescil işlemlerinin aşırı uzun olması nedeniyle iyi yönetim ilkesini ihlal ettiğini” ileri sürdü.

Dördüncü savunma, Komisyonun başvuranların etkili bir hukuk yoluna başvurma hakkını ihlal ettiğiydi.

Son olarak, başvuranlar davalının "iyi yönetim ilkesini ihlal ettiğini çünkü Kıbrıs mahkemelerinin itiraz edilen düzenlemenin dayandığı iç ulusal kanunları iptal ettiğini" iddia ettiler.

Peynir üreticileri, Hellim dosyasında yer alan spesifikasyonların üretimi neredeyse yüzde 50 oranında azaltacağını savunarak Nisan ayındaki PDO kararından beri hazırlanıyor.

Dernek başkanı Giorgos Petrou, 300 milyon Euro civarında olan Güney Kıbrıs’ın Hellim ihracatının, peynirdeki inek sütü içeriğini önemli ölçüde azaltacak olan PDO özelliklerinin bir sonucu olarak 90 milyon Euro'ya düşeceğini ifade ediyor.

Yasal işlemle birlikte peynir üreticileri, Komisyonun Hellim dosyası spesifikasyonlarında değişiklik yapılması için bazı müzakerelere girmesini ve üretimi azaltacak bazı spesifikasyonların kaldırılmasını umuyor.

Kaynak: Cyprus Mail

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09/09/2021 11:11