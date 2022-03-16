Güneydeki Kıbrıs Türk malları tartışma konusu

Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili tartışmalar gündemde kalmaya devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi ilgili haberinde, Kıbrıs Türk malları konusunda yaşanan sıkıntıların, dün gerçekleştirilen Meclis Göçmenler Komitesi’nde ele alındığını yazdı.

Habere göre, toplantıda, ‘Kıbrıs Türk mallarına talepte bulunan göçmenlere yanıt verilmemesi, Kıbrıs Türk mallarının kira bedellerinin alınmaması, ilgili kontrol ve denetimlerin yapılmaması’ gibi konular ele alındı.

Kiralanan Kıbrıs Türk mallarının kira bedellerinin alınamadığını yazan gazete, geri ödeme için bekleyen kira bedelinin 8 milyon 304 bin Euro olduğuna dikkat çekti.

Öte yandan Haravgi gazetesi, Meclis Göçmenler Komitesi toplantısında Kıbrıs Türk mallarının ve göçmenlere verilen ticari dükkanların değerlendirilmesinde sorunlar yaşandığını yazdı.

Gazete, Kıbrıs Türk Malları İdaresi tarafından göçmenlere verilen ev ve dükkanların “statik yeterliliğiyle”, pandemi ve ekonomik sorunlar nedeniyle ödenemeyen kira bedellerinin ele alındığını belirtti.

Habere göre, toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Meclis Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Kettiros, Kıbrıs Türk ev ve dükkanların yeterliliği konusunda var olan sorunların teyit edildiğini ve gerekli denetimlerin de yapılmadığına vurgu yapıldığını ifade etti.

Kettiros, bu binalarda yapılan denetimlerin sadece “gözle” olduğunu söyledi.

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16/03/2022 12:10