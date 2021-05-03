Güney’deki kısıtlamalar gençlerin psikolojisini etkiledi

Güney Kıbrıs’ta hafta sonu polis arabası ve bir motosikletin yanmasının yanı sıra birçok noktada yangına neden olan çatapat ve havai fişeklerle ilgili Rum polisi soruşturmasını sürdürüyor.

Philenews'in haberine göre, polis son üç gün içinde 2.000'den fazla çatapat ve havai fişeği bulup el koydu.

Polis Derneği ise, Kutsal Hafta boyunca meydana gelen şiddet olaylarının ardından, çocuk suçluluğunun artmasının hem üzüntü hem de endişe kaynağı olduğunu söyledi.

Dernek, reşit olmayanların Paskalya kutlamalarında polis memurlarına ve itfaiye teşkilatına saldırdığına dikkat çekti.

Dernek, salgın koşulların özellikle gençler arasında hayal kırıklığına ve öfkeye yol açtığını belirterek, ancak böyle bir psikolojik durumun hiçbir şekilde çocuk suçluluğunun şiddetli bir patlamasına izin verilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Polis Derneği, aileleri eğitim sistemini ve bir bütün olarak toplumu kendi sorumluluklarını üstlenmeye ve bu tür davranışları etkisiz hale getirmenin bir yolunu bulmaya çağırıyor.

Polis Derneğinden yapılan açıklamada, 'Polis memurları ve itfaiye, sosyal aktörlerin yerini almaları için bir kez daha çağrıldı ve çete öfkesinin hedefi haline geldi' dedi.

Bildiride, polisin çözüm sunması için çağrılan kişi olduğu için herkesin desteğini bekliyoruz. Ancak, görevlerini yerine getirirken günah keçisi haline gelen polis memurlarının mağduriyetlerine ve alaylarına tahammül edilemeyeceği de belirtiliyor.

Bu habere tepkiniz:



03/05/2021 09:55