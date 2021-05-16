Güney’deki seçimlerde 15 parti ve 658 aday yarışacak

Güney Kıbrıs’ta 56 meclis sandalyesi için 30 Mayısta yapılacak parlamento seçimlerinde 658 aday başvuru yaptı. Meclise girmek isteyen adaylar siyasi düzen ve geleneksel partilere yönelik popüler hoşnutsuzluğa güveniyor.

Adaylardan yedisi bağımsız, geri kalanı avcılar ve hayvan refahı aktivistleri gibi 15 parti ve oluşuma ait.

2016'da 488 olan aday sayısı bu yıl 658 aday yükselerek şimdiye kadarki en büyük parti, grup ve milletvekili seçimlerine katılacak aday sayısına ulaştı.

2000 ile 2016 yılları arasında ortaya çıkan 14 partinin çoğu ortadan kayboldu.

Güney’de küçük partilerin bugün sandalye kazanma şansı on yıl öncesine göre daha fazla, ancak bu, 2015'te giriş eşiğinin yüzde 3,6'ya yükselmesiyle sınırlandı.

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16/05/2021 09:53