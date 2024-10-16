Güneydeki siyasiler New York’taki gayriresmi yemeği değerlendiriyor…

Güneydeki siyasiler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasında dün akşam New York’ta yemek formunda gerçekleşen gayriresmi görüşmeyi değerlendirmeye devam ediyor.

SigmaTV’ye konuşan AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu “Genel Sekreter Guterres’in, yemeği gayriresmi görüşme olarak adlandırmasının ve devamını da istemesinin öngörülebilir olduğunu, gelişmeler olumsuz olsa da ‘buydu... gidiyoruz’ demek için davet etmeyeceğini” söyledi.

Şu ana kadar kamuoyuna yapılan açıklamalardan Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in garantör güçler konusunda birbirinden farklı söz ettiğini, Tatar’ın Türkiye ve Yunanistan’dan, Hristodulidis’in de Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık’tan söz ettiğini söyleyen Stefanu, “Kıbrıs Türk tarafının, kabul edilemez tezler üzerinde duruyor olmasına rağmen yola zor şartlarda devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Stefanu, AKEL olarak somut bir yaklaşımları olduğunu, bunu Rum Yönetimi Başkanı’na ve Ulusal Konsey’e de ilettiklerini belirterek “bu çerçevede, önceki yıllarda varılan bütün yaklaşımların varlığını koruyacağı ve Guterres Çerçevesi’nde müzakere edeceğimiz güvenceye alınmalı” dedi.

DİSİ Başkan Vekili Efthimios Diplaros da SigmaTV’ye yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Tatar’ın “hiçbir değişim işareti vermeksizin, yine uzlaşmaz tavır sergilediği” görüşünü ortaya koydu.

“Elinde olsa (New York’a) gitmeyecekti.” ifadesini kullanan Diplaros, Tatar’ı görüşmeye katılmaya, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in iyi ilişkiler kurduğu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ikna ettiğinin açık olduğunu” savundu. Efthimios Diplaros “Olumlu işaretli bu yemeğin gerçekleşmesinde katalizör olmuş görünüyor. Çıkmaz ilan edilmedi.” dedi.

Diplaros, kasım-ocak arasında gayriresmi bir beşli görüşme değerlendirmeleri olduğunu belirterek “Türk askerlerinin çekilmesi için daha çok garantiler konusuyla ilgili önemli bir unsuru beklememiz lazım.” ifadesini kullandı.

“Diyalogos” isimli internet gazetesi EDEK Başkanı Marios Sizopulos’un New York’taki gayriresmi yemek konusunda “temkinli iyimser olduğunu” aktardı.

Gazeteye göre ASTRA Radyo’ya yaptığı açıklamada Rum tarafının “Kıbrıs sorununa tek yanlı Güven Yaratıcı Önlemler olarak yaklaşmaktan vazgeçmesi gerektiğini” söyleyen Sizopulos, “Piroi (Gaziler) veya Kokkina (Erenköy) barikatlarını açmak Türk tarafına aittir, Ersin Tatar’ın arzu ettiği Mia Milia (Haspolat) barikatının açılması konusunda görüşme olsun diye değil.” dedi.

Marinos Sizopulos, gerek beşli görüşmede gerek Rum Ulusal Konseyi’nde Kıbrıs sorununda somut bir taktik olması gerektiğini belirterek “BM Güvenlik Konseyi Genel Kurulu kararında söylendiği gibi, Kıbrıs sorununun dış yönleri görüşülmeli. Kıbrıs sorununun özü dışında, izlenen usul de önemlidir.” ifadesini kullandı.

“Kathimerini” web sayfasındaki haberinde, DİSİ eski Başkanı ve Milletvekili Averof Neofitu’nun kişisel sosyal medya hesabı “X”ten yaptığı değerlendirmede “iki liderin genişletilmiş kompozisyonda yeni bir gayriresmi görüşmede anlaşmasının nispeten iyi bir sonuç” olarak nitelediğini aktardı.

Habere göre Neofitu, “genişletilmiş kompozisyonun ne anlama geldiğine dair farklı yorumlara takılmayalım.” uyarısında bulundu.