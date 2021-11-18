Güney’deki suikast girişimine Kuzey’den susturuculu tabanca

Güney Kıbrıs’ta 2021 yılı Eylül ayı içerisinde, aralarında İsrailli milyarder Teddy Sagi’nin de bulunduğu 5 kişiyi öldürmeyi planladıkları gerekçesiyle Azeri kiralık katil Orkhan Aşadov’a susturuculu tabancayı temin ettiği iddia edilen Tural Aliyev isimli zanlı İskele’de polis tarafından gözaltına alındı.

Bilgi Değişim Ofisi aracılığı ile KKTC makamlarına bildirilen ve ikamet ettiği İskele bölgesinde polis operasyonu ile tutuklanan Aliyev “Ağır bir suç işlemek için gizli ittifakta bulunma” suçlaması ile Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

2 GÜN TUTUKLU KALACAK

Mahkeme, adanın Güney kesiminde işlenmesi planlanan bir suikast olayında tutuklanan Orkhan Asadov ve beraberindeki 5 kişi ile birlikte gizli ittifak kurduğu tespit edilen Tural Aliyev’in soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

ŞANS OYUNLARI YAZILIMI ŞİRKETİ VAR

Forbes'a göre, Suikast girişiminin odağı olan İsrailli Teddy Sagi’nin 5,6 milyar dolar değerinde servetiyle İsrail'deki en zengin dördüncü kişi. Şans oyunları yazılımı şirketi Playtech ile Londra’da Camden Market’ın sahibi Teddy Sagi’nin Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı da bulunuyor.

AZMETTİRİCİNİN RUS MAFYASI VE İRAN OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

İsrail ve Rum medyasında İsrailli zenginin Rum istihbaratı tarafından uyarılması ile ülkeden kaçtığı belirtilirken, suikastın ardında İran olduğu iddiaları üzerine İsrail yetkililer önce iddiaları yalanlayıp suikastın muhtemelen ticari bir anlaşmazlık nedeni ile olduğunu açıkladı, ardından yapılan bir başka açıklamada suikast girişiminin arkasında İran olduğu iddia edildi.

İsrail basınında yer alan bazı haberlere göre, Azeri şüphelinin Rusya Federasyonu pasaportuna sahip olduğu ve cep telefonunda terör örgütü Hizbullah ile ilgili görüntülerin de tespit edildiğini yazdı. Bazı kaynaklar ise Asadov’un Rus Mafyası bağlantısı olduğunu ve Sagi'nin alacak verecek meselesinden ötürü öldürülmek istendiğini yazdı.

GÜNEY KIBRIS’TA 5 KİŞİ TUTUKLANDI

İsrailli zengin Teddy Sagi suikasti girişimi ile ilgili 38 yaşındaki Azeri Orkhan Asadov ile birlikte 3’ünün de Pakistanlı olduğu, 1 şüphelinin kimliği ile ilgili ise bilgi aktarılmadığı 5 kişinin Aralık ayında Güney Kıbrıs’ta davalarının görüşülmeye başlanacağı bildirildi.

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18/11/2021 12:05