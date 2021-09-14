Güney'de MIS-C sendromu sebebiyle çocuk yoğun bakımda
14/09/2021
Koronavirüs geçiren çocuklarda görülen ve en büyük belirtisi yüksek ateş olan MIS-C sendromu sebebiyle 2 buçuk yaşındaki bir çocuk, Güney Kıbrıs’ta yoğun bakımda tedaviye alındı.
Haravgi gazetesi, koronavirüs hastalığı geçiren çocuklarda görülen ve yüksek ateş ile döküntü semptomlarını sergileyen MIS-C sendromunun bir çocukta daha görüldüğünü yazdı.
Gazete, semptomların fark edilmesi sonrasında ailesi tarafından hastaneye götürülen 2 buçuk yaşındaki çocuğun, Güney Kıbrıs’ta görülen dördüncü vaka olarak yoğun bakımda tedaviye alındığını aktardı.