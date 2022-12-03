Güney’den 1 kilo 100 gram uyuşturucu ithal etti!

Gazimağusa’da görevli narkotik polisi, Akyar Kara Giriş Kapısı’nda düzenlediği Kapı Operasyonu’nda, 1 kilo 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirdi.

Suç üstü tutuklanan ve evinde 4 gram daha uyuşturucu ele geçirilen A.S., bu sabah, Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı ve aleyhine soruşturma maksatlı 3 gün tutukluluk emri alındı.

Mahkemede olguları aktaran NKÖM görevli polis memuru Cüneyt Arkın zanlıyı, aldığı bilgi ışığında, 2 Aralık 2022’de, Akyar Kara Giriş Kapısı’nda, kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçlarından suç üstü tespit edip tutukladığını söyledi.

Polis memuru, zanlının ED 806 plakalı aracında yaptığı aramada aracın motor bölümünde 1 kilo 100 gram ile zanlının evinde 4 gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi bulunarak zapt ettiğini kaydetti.

Suçunu kabul eden zanlının, konu maddeleri G.K.R.Y.’den adını ve soyadını söylediği bir şahıstan aldığını anlatan tanık polis, gerekli araştırma ve soruşturmayı yapabilmek için mahkemeden zanlı aleyhine 3 günlük tutukluluk emri talep etti.

Kararını açıklayan nöbetçi Yargıç Umut İnan, polisin süreye ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı ve zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. (MHA)

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03/12/2022 19:39