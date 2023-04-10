Güneyden 190 kilo kaçak et getirdiler

(Kamalı Haber) – Güney Kıbrıs’tan aldıkları 190 kilo kaçak et ile yakalanan zanlılar Hüseyin Açıkal ve Nihat Gül mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Emin Günal, olguları aktardı. Polis, zanlı 1 Hüseyin Açıkal ve zanlı 2 Nihat Gül’ün Gümrüksüz mal tasarrufu suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlı 1’in 04.04.2023 tarihinde yönetimindeki Mercedes araçla Metehan Kara Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye geçiş yaptığı sırada toplam 57 bin TL değerinde et tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlı 2’nin soruşturma kapsamında tutuklandığını belirtti. Polis, zanlı 1’in gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini ve etki edebilecekleri tahkikatın tamamlandığını söyledi. Polis, zanlıların davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 15 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 2 kefilin 200 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Bu habere tepkiniz:



10/04/2023 14:55