Güney'den 30 kilo daha kıyma, 10 kilo dana ciğeri getirdi

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11/10/2024

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Güney'den 30 kilo daha kıyma, 10 kilo dana ciğeri getirdi

 Lefkoşa’da dün polis ekipleri tarafından şüpheli görülen M.Ş,'nin (E-67) kullanımındaki araçta yapılan aramada, yaklaşık 30 kilo dana kıyma, 10 kilo dana ciğeri ve 2 kilo tavuk kanadı tespit edildi.

Yürütülen ileri soruşturmada, M.Ş’nin, et ürünlerini  GKRY bölgesinden satın alıp, Metehan Kara Geçiş Kapısından KKTC’ye geçirdiği öğrenildi.

 Bahse konu şahıs tutuklandı.

-KKTC’de izinsiz ikamet eden 2 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün yapılan denetim ve kontrollerde, ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen 2 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

11/10/2024 14:03
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TAGS: KKTC, izinsiz ikamet, tutuklu
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