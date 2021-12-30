Güney’den 4 Ocak’a kadar günde 30-35 megavat elektrik alınacak

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30/12/2021

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Güney’den 4 Ocak’a kadar günde 30-35 megavat elektrik alınacak

Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye elektrik verilmesine 4 Ocak tarihine kadar devam edileceği bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye elektrik verilmesine devam edilmesi yönünde dün yeni bir talep geldiğini, bu çerçevede 4 Ocak tarihine kadar ortak sistem üzerinden elektrik verilmeye devam edileceğini yazdılar.

Verilecek elektrik akımının 16:00-21:20 saatlerini kapsadığı ve 30 ila 35 megavat gücünde olduğu vurgulanan haberde, KKTC’nin Güney’den aldığı elektriği, Ağustos-Ekim ayları arasında yine aynı sistem üzerinden iade edeceği belirtildi.

30/12/2021 12:44
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TAGS: elektrik, güney,
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