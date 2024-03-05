Güneyden aldığı uyuşturucuyu Kuzeye getirirken yakalandı

(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da bulunan Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan geçerken 500 gram uyuşturucuyla yakalanan Lütfi Olkan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Cemal Ramiz mahkemede olguları aktardı. Polis, 1 Mart 2024 tarihinde saat 20.30’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından GKRY’den gelerek Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapmak isteyen Zanlı Lütfi Olkan’ın kullanımındaki UD 589 plakalı araç içerisinde yapılan aramada, 500 gram ağırlığında hintkeneviri ve 350 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, suçüstü tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi aynı gün Güney Kıbrıs’tan bir şahıstan Kuzeyde bir noktaya bırakmak için teslim aldığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının uyuşturucuyu güneydeki şahsın isteği üzerine kuzeyde belirlenen noktaya bırakmak için 350 euro aldığını açıkladı. Polis, zanlının cep telefonunda yapılan incelemede aranan şahısla görüşmelerinin olduğunu belirlediklerini, telefonun ileri inceleme için DATA Şubesine gönderdiklerini açıkladı. Polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini ancak henüz sonuçların çıkmadığını belirtti. Alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.