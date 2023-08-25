Güney'den alınan elektriğin kesilme sebebi belli oldu

Rum Elektrik İletim Sistemi Otoritesi, KKTC’ye sağlanan elektrik enerjisinin Çarşamba günü kesilme sebebinin, Güney Kıbrıs’a yakıt taşıyan geminin gecikme ihtimali nedeniyle, yakıt tasarrufu sağlanması olduğunu açıkladı.

Haravgi ve Politis’in haberine göre, Rum Elektrik İletim Sistemi Otoritesi Basın Sözcüsü Vrahimi Kutsokukas Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, KKTC’ye verilen 40 megavatlık elektrik enerjinin Çarşamba günü kesildiğini ancak perşembe sabahı 15 megavat olarak yeniden verilmeye başlandığını söyledi.

Elektrik kesintisiyle ilgili Kıbrıs Türk basınına yansıyan haberlerin sorulmasına karşılık dün Rum Elektrik İdarsi’nden (AİK) beklenen akaryakıt gemisinin, hava şartları yüzünden gecikebileceği, yakıt tedarikinde sorun olabileceği bilgisi aldıklarını belirten sözcü bu nedenle elektrik enerjisi arz ve talebinin karşılanabilmesi için kısıtlama uygulanmasını gündeme getirdiğini söyledi.

Mevcut yeni olgular temelinde, KKTC’ye yeniden bir miktar elektrik enerjisi verilebileceğinin ortaya çıktığını belirten Kutsokukas, KKTC’ye kısıtlı miktarda enerji verileceğini ve verilecek miktarın kalan yakıta göre günlük değerlendirileceğini anlattı.

Kutsokukas, KKTC’ye elektriğin, ihtiyaç olması halinde karşılıklı mahsuplaşma ilkesiyle Güven Yaratıcı Önlemler kapsamında verilmekte olduğunu söyledi. Son dönemde KKTC’nin talebinde artış olduğu durumlar yaşandığını, bunun mahsuplaşma ile halledilemeyecek olması yüzünden KKTC’nin ödeme yapması gerektiğine karar verildiğini belirten Kutsokukas bazı münferit durumlarda kısıtlı süreli ve verilen elektrik enerjisi bedelinin ödendiği sözleşmeler yapıldığını da sözlerine ekledi.