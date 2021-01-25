Güneyden gelen 1170 dozluk aşı teslim alındı

Avrupa Birliği tarafından gönderilen 1170 adet aşı Metehan Sınır Kapısı'ndan ülkeye geldi.

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25/01/2021

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Güneyden gelen 1170 dozluk aşı teslim alındı

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Türklere gönderilen 1170 dozluk Pfizer/BioNTech Covid-19 aşılarının ikinci kısmı Metehan Sınır Kapısı'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

İki Toplumlu Sağlık Komitesi Eş Başkanı Soydan Avrupa Birliği tarafından gönderilen 1170 doz Pfizer Biontech aşısının daha bugün teslim alındığını açıkladı

Donmuş gelen ve -70 derece buzluğa konan aşılar için aşılama programı, bugün öğleden sonra, Sağlık Bakanı Pilli tarafından açıklanacak

25/01/2021 10:56
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TAGS: güney kıbrıs, aşı, koronavirüs, corona virüs, vaka
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