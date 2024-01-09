Güneyden getirilip polise teslim edildiler

Ayça Alav cinayeti ile ilgili aranan Brayn Gibip Camerounaise ile Vinel Sidrick Mbouhomtchomite ismindeki iki Kamerunlu Beyarmudu'nda polis tarafından tutuklandı.

Katil zanlılarının, 18 gündür Larnaka'da saklandığı, adadan kaçmak için aracılarla pazarlık yaptığı öğrenildi. Polisin, aracıları kullanarak, gizli bir operasyon yürüttüğü ortaya çıktı.

Rum polisinden de gizli yürütülen operasyonda, Kamerunlular "kaçırılacakları" yönünde ikna edilerek, evden çıkarıldı. Devamında Larnaka'dan Beyarmudu'na getirilen iki katil zanlısı, adadan kaçmayı beklerken, polise teslim edildi. Günlerdir büyük bir gizlilik içerisinde yürütülen operasyonun ardından tutuklanan iki katil zanlısı, bugün mahkemeye çıkarılacak.