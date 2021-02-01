Güneyden Kaçak Giriş Yaparken Yakalan Şahsın Üzerinden Uyuşturucu Çıktı

Beyarmudu köyünde dün birinci derecede Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek İngiliz üsler bölgesinden KKTC’ye giriş yapmakta olduğu bir esnada narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilerek alıkonan Güzelyurt sakini Hasan Uğurşah’ın (E-19) yapılan üst yoklamasında tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 80 ml ağırlığında madde bulunarak emare alındı ve suçüstü hali gereği adı edilen şahıs tutuklandı.

Zanlıya PCR testi yapıldığı ve henüz netice alınamadığı gerekçesiyle bugünkü duruşması savcının talebi ve yargıcın izin vermesiyle gıyabında yapılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan Savcı Ahmet Özlemler, polis memuru Hüseyin Özdesoy’u şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Özdesoy yemin altında verdiği şahadetinde, alınan bir bilgi ışığında 31.01.21 tarihinde saat 14.00 raddelerinde Beyarmudu köyünde, SBA üsler bölgesinden gelerek ortaokul yanındaki tellerden atlayıp KKTC’ ye giriş yapmakta olan zanlının tespit edilerek alıkonduğunu söyledi.

Yapılan üst yoklamasında giymekte olduğu eşofmanın sol alt cebinde sigara paketi içerisinde beyaz renk bir parça kâğıda sarılı sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 80 ml ağırlığında madde bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Meselenin yeni olduğunu, zanlının PCR testi yapılması ve sonucun çıkmaması nedeniyle detaylı sorgulama yapılamadığına, emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğini söyleyen tanık polis, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlıya 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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01/02/2021 16:21