Güney’den kaçak koyun getirildi 2 kişi tutuklandı

Cihangir’de Etsan isimli mezbahada Veteriner Dairesi ekipleri tarafından yapılan kontrolde 53 adet koyunun 23’ünün kulağında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait çip tespit edildi.

Polis olayla ilgili 39 yaşındaki Ahmet Karşılı ile 49 yaşındaki Serkan Çavuşoğlu’nu gözaltına aldı ve bugün mahkemeye çıkardı.

Mahkemede olayla ilgili bulguları aktaran polis memuru Ferhat Kahveci, Kırıkkale'de sakin Ahmet Karşılı’nın Cihangir’deki Etsan isimli mezbahaya 53 adet küçükbaş koyunu kesmek için getirdiğini ve Veteriner Dairesi ekipleri tarafından kontrole gelindiğini söyledi.

Polis memuru, Veteriner Dairesi ekipleri tarafından yapılan kontrolde, 53 koyunun 23’ündeki kulak numaralarında Güney Kıbrıs’a ait çip olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Veteriner Dairesi’ne ait kulak numaralarının ise Vadili Veteriner Dairesi’nde teknisyen olarak görev yapan Kırıkkale Serkan Çavuşoğlu tarafından hayvanların kulaklarına takıldığının tespit edildiğini belirtti.

Koyunlar Devlet Üretme Çiftliği’ne teslim edildi

Polis, koyunların emare olarak zapt edilip, Devlet Üretme Çiftliği’ne teslim edildiğini ifade etti

Polis, mesele ile ilgili Serkan Çavuşoğlu’nun gerekli kontrolü, sorgulamayı yapmadan huzuruna getirilen koyunlarla ilgili kulak numarası işlemini gerçekleştirerek görevinde ağır bir ihmalde bulunmakla methaldar olduğunu söyledi.

Söz konusu koyunların ülkeye nasıl girdiğinin araştırmasının yapılması gerektiğini ve mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler olduğunu belirten polis, zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını mahkemeden talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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01/10/2021 14:56